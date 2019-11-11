«Ужас какой!»: сибиряков возмутил купленный сок с плесенью
Молодая мама из Новосибирска столкнулась с неприятным сюрпризом в одной из покупок. Она купила своему маленькому ребенку в магазине сок с трубочкой: придя домой и распаковав тетрапакет, сибирячка была удивлена. Женщина выложила кадры с начинкой в социальных сетях.
— Купили ребенку сок, а на дне вот это. Что это может быть такое? — спрашивает мама в группе «Ревизорро Новосибирск».
На кадрах видно, что прямоугольная вещь выглядит как желе с непонятной начинкой внутри. Кажется, будто там собрано все самое «вкусное» и «аппетитное» из этого сока. Среди хаотичных кусочков просматривается нечто зеленое. Видимо, это плесень.
Сибиряки были в шоке от увиденного на фотографиях, и стали предполагать, что же это такое:
— Это мякоть фруктов! Ужас какой!
— Ложка груши.
— Может, усилитель вкуса.
ИСТОЧНИК KP.RU