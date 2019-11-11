2019-11-11T15:05:07+03:00
Общество

«Ужас какой!»: сибиряков возмутил купленный сок с плесенью

Неаппетитная «начинка» лежала на дне
Анна ПАШАГИНА
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Неприятный сюрприз ждал на дне. Фото: «Ревизорро Новосибирск».Неприятный сюрприз ждал на дне. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Молодая мама из Новосибирска столкнулась с неприятным сюрпризом в одной из покупок. Она купила своему маленькому ребенку в магазине сок с трубочкой: придя домой и распаковав тетрапакет, сибирячка была удивлена. Женщина выложила кадры с начинкой в социальных сетях.

— Купили ребенку сок, а на дне вот это. Что это может быть такое? — спрашивает мама в группе «Ревизорро Новосибирск».

На кадрах видно, что прямоугольная вещь выглядит как желе с непонятной начинкой внутри. Кажется, будто там собрано все самое «вкусное» и «аппетитное» из этого сока. Среди хаотичных кусочков просматривается нечто зеленое. Видимо, это плесень.

Сибиряки были в шоке от увиденного на фотографиях, и стали предполагать, что же это такое:

— Это мякоть фруктов! Ужас какой!

— Ложка груши.

— Может, усилитель вкуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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