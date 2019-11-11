Минпромторг пообещал вернуть микрорынки на улицы Новосибирска

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-11T08:24:42+03:00

А как вы относитесь к павильонам? Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Микрорынки могут вернуться на улицы Новосибирска: в минпромторге РФ сообщили о поддержке развития розничной торговли. Это важное заявление сделали в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области после Новосибирского торгового форума.

Минпромторг РФ планирует вернуть муниципалитетам полномочия по организации ярмарок – это заложено в концепции развития оптово-розничных рынков. Ранее количество оптовых и розничных рынков резко сократилось из-за трудностей исполнения требований федерального закона № 271 – необходимость строить капитальные павильоны и содержать их. Эксперты форума пообещали участникам форума отменить некоторые положения закона, что должно облегчить жизнь торговцам.

- Мы должны возрождать эту традицию розничных рынков, потому что это прямой путь к производителям. В России такие примеры есть, но их должно быть больше. Сейчас мы выбираем модель поддержки рынков и надеемся выставить ее на обсуждение до 2020 года, - сообщил директор департамента развития внутренней торговли минпромторга России Никита Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU