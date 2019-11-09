2019-11-09T16:51:25+03:00
Происшествия

«Девять пожарных машин туда мчалось»: в Новосибирске загорелся цех, где делают пластиковые окна

Из здания эвакуировали десять человек, их состояние удовлетворительное
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске пожарные потушили цех, где делают пластиковые окна.В Новосибирске пожарные потушили цех, где делают пластиковые окна.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 9 ноября, в Ленинском районе около 17 часов загорелся цех по производству пластиковых окон. Он находится по улице Станционная 60/1. Возгорание возникло в шестом корпусе.

— Горело в подсобных помещениях на двух ярусах. Из здания эвакуировано 10 чел. состояние удовлетворительное, а также 2 газовых баллона, автомобиль и трактор, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.

Известно, что здание цеха было кирпичным. На месте пожара было задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава. Причины пожара устанавливают.

— Порядка девяти пожарных машин туда неслось, — пишут очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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