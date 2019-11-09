«Девять пожарных машин туда мчалось»: в Новосибирске загорелся цех, где делают пластиковые окна
Сегодня, 9 ноября, в Ленинском районе около 17 часов загорелся цех по производству пластиковых окон. Он находится по улице Станционная 60/1. Возгорание возникло в шестом корпусе.
— Горело в подсобных помещениях на двух ярусах. Из здания эвакуировано 10 чел. состояние удовлетворительное, а также 2 газовых баллона, автомобиль и трактор, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.
Известно, что здание цеха было кирпичным. На месте пожара было задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава. Причины пожара устанавливают.
— Порядка девяти пожарных машин туда неслось, — пишут очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU