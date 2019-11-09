2019-11-09T11:19:33+03:00
Общество

«Двинула кулаком в челюсть»: сибирячке дали реальный срок за нападение на полицейского

В колонии девушке придется провести больше двух лет
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девушка ударила полицейского и отправилась в колонию более чем на два года.Девушка ударила полицейского и отправилась в колонию более чем на два года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске суд вынес приговор агрессивной девушке. Тридцатилетняя сибирячка напала на полицейского, ударила его кулаком в лицо. А дело было так.

В один летний вечер девушка приятно проводила время в компании во дворе дома №7 по улице Владимировский спуск. Она вела себя вызывающе, громко материлась. Соседи устали слушать этот «концерт» и вызвали полицейских. Сотрудники попросили прекратить импровизированный банкет, но сибирячке эта идея не понравилась, и она ударила в челюсть полицейского. Сотрудникам ничего не оставалось, как сковать наручниками руки буйной девушке и отвезти в отдел полиции.

При этом на момент задержания у девушки уже была судимость за кражу. Она была приговорена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. После инцидента с полицейским суд отменил прежнее решение, но назначил новое, более строгое.

— По совокупности приговоров подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В суде злоумышленница свою вину в совершении преступления признала полностью. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу защитника и осужденной — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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