Думал, никто не видит: сибиряк спрятал женскую сумочку в пакет, но попал в объектив камер

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-08T18:20:53+03:00

Мужчину вычислили, когда он выходил из электрички на другой станции [видео]

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До чего техника дошла — теперь воришек можно по камерам наблюдения легко вычислить. Тем более если преступление совершено на охраняемой территории. Так и был пойман 63-летний новосибирец — с чужим добром в руках.

Все началось на станции Инская, женщина оставила случайно на скамейке сумку. Внутри — телефон, кошелек, общая сумма имущества — 16 тысяч рублей. Обо всем сибирячка сообщила в полицию, там уже взялись за дело.

— По записям камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска транспортной полиции выяснили, что сумку со скамейки взял проходивший мимо мужчина и спрятал ее к себе в пакет, — сообщают в управлении на транспорте МВД по Новосибирской области.

Вечером в этот же день сибиряк был задержан на другой станции — Сибирская. Там правоохранители смогли его опознать по приметам. Мужчина отпираться не стал, признал, что взял бесхозную сумку. Деньги потратил на выпивку, телефон вернул владелице. Теперь воришке грозит уголовный срок — максимум 5 лет лишения свободы.

Воришка спрятал сумку в пакет, но попал на камеру наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU