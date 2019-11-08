2019-11-08T17:19:41+03:00
Происшествия

«Кинула на пол и пинала»: живодерка измывалась над трехмесячным щенком на глазах у соседей

Никита МАНЬКО
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Щенок сейчас находится в клинике. Фото: соцсети.Щенок сейчас находится в клинике. Фото: соцсети.
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Новосибирцы спасают русского кокер-спаниеля Фрею, которой всего три месяца: ее чуть не убила хозяйка-живодерка.

- История этой малышки тяжёлая очень, взяла её женщина-живодёрка. 3 ноября она на наших глазах чуть не убила собаку: подняла её над головой и кинула на пол. Я быстро увезла девочку в клинику, почти бездыханную. Женщина уже за год сменила около 50 собак, всех бьёт и калечит, берёт только животных с родословной с сайтов заводчиков. Сейчас полиция заводит дело на неё, мы собираем с соседями подписи, есть видеозапись о жестоком обращении с животными, – написала сибирячка Лара Брежко.

Щенок сейчас находится у ветеринаров: у него - закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на повреждения внутренних органов. Фрея в тяжёлом состоянии: периодически собака теряла сознание, у нее останавливалось дыхание.

Живодерка бросила трехмесячного щенка на пол и избила его.Финансовая помощь Куратор Добрые руки и любящее сердце для малышки. Уважаемые люди, прошу у вас финансовой помощи оплаты дальнейшего лечения , за щенка доброго (3-4 месяца русский кокер спаниель девочка). В данный момент она находится в клинике в тяжёлом состояние и ждет заботливых хозяев . В данный момент всё оплачиваю сама, но лечение не одни сутки, а возможности нет Прошу не оставляйте меня на половине пути, помогите пожалуйста! История этой малышки тяжёлая очень, взяла её женщина ЖИВОДЕРКА. Которая уже за год сменила около 50 собак, всех бьёт и колечит, берёт только родословных с сайтов. Сейчас полиция заводит дело на неё, мы собираем с соседями все подписи, видео записи О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ! Позже выложим её фото и дело производство, в данный момент сдествие идёт! Она вчера 3.11.2019 на наших глазах чуть не убила её, выше себя её подняла и кинула на пол. Я быстро еле дышащую, почти бездыханую увезла в клинику. В тяжёлом состоянии, ушиб и оттек головы фото прекреплено. Пожалуйс

ИСТОЧНИК KP.RU

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