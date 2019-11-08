Постоянно кивал и кружился на месте: ветеринары спасли необычного пингвина

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-08T15:33:39+03:00

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Новосибирские ветеринары спасли пингвина Немо из Красноярска от опасной болезни: об этом сообщили в клинике «Бэст».КАк ветеринары рассказали КП-Новосибирск, очковый пингвин поступил на обследование с невралгической реакцией. Животное постоянно кивало и двигало головой, что вызывало дезориентацию: оказавшись на суше, пингвин постоянно кружился на месте, однако в воде уже плавал уверенно.

- Чтобы поставить точный диагноз требовалось провести компьютерную и магнитнорезонансную томографию, - рассказывают в пресс-службе зоопарка «Роев ручей» (именно в нем содержится пингвин - прим.авт.). - Такое оборудование нашлось только в соседнем городе, и пингвин в сопровождении ветеринарного врача парка Екатерины Булыгиной отправился в Новосибирск.

Врачи от пингвина были в восторге. Фото: ветклиника «Бэст».

Понять, чем болен пингвин, оказалось непростой задачей для клиники:

- Мы искали причины постоянного наклона головы, пингвин успешно прошёл процедуру КТ и никаких опухолей мы не обнаружили. Это было необычное обследование из-за особенности орагнизма пингвинов - в неподвижном состоянии они быстро перегреваются вплоть до летального исхода, поэтому мы подготовили подушки изо льда. МРТ было делать слишком рискованно, но мы успешно определили диагноз и назначили лечение препаратами. По информации коллег, сейчас невралгия перестала себя проявлять», - рассказала КП-Новосибирск специалист по экзотическим животным ветклиники «Бэст» Анна Николаенко- Гисова.

ВСе процедуры пингвин выдержал стойко. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей».

По словам врача-орнитолога, сейчас непросто поставить диагноз пингвину или другой птице - почти все лаборатории не берут на анализ материалы больного животного, так как многие болезни птиц передаются людям.

- К счастью, серьёзных нарушений здоровья у пингвина не обнаружили. Сейчас Немо получает необходимые лечение и проходит дополнительные исследования, давайте пожелаем ему здоровья!, - написала пресс-секретарь зоопарка «Роев ручей» Екатерина Булыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU