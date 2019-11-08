2019-11-08T13:29:43+03:00
Общество

«Для чего так делать?»: новосибирец обнаружил пакет живых тараканов в подъезде

Пользователи соцсетей считают это рекламной акцией компании по травле насекомых
Никита МАНЬКО
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Тот самый пакет с тараканами. Фото:Тот самый пакет с тараканами. Фото:
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Сотни живых тараканов в завязанном пакете обнаружил с утра житель Новосибирска. Сегодня опубликованный пост в сообществе «Ревизорро-Новосибирск» «ВКонтакте» вызвал бурное обсуждение работы компаний по травле насекомых.

- На днях обнаружила между этажами пакет с живыми тараканами . Версий этой находки у меня нет, для чего могут такое делать!?

Новосибирцы в шутку предположили, что жители подъезда стали жертвами «атаки тараканистов». А потом уже всерьез стали гадать, откуда взялись насекомые.

– У нас тоже такое было. На следующий день дом обклеен был об услугах травли. А лет 5 назад также клопов подкидывали, – написала Юлия Черемнова.

Несколько пользователей предложили логичную версию – тараканами кормят змей, ящериц и других рептилий, а хозяин животного выкинул корм за ненадобностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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