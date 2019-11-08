«Для чего так делать?»: новосибирец обнаружил пакет живых тараканов в подъезде
Сотни живых тараканов в завязанном пакете обнаружил с утра житель Новосибирска. Сегодня опубликованный пост в сообществе «Ревизорро-Новосибирск» «ВКонтакте» вызвал бурное обсуждение работы компаний по травле насекомых.
- На днях обнаружила между этажами пакет с живыми тараканами . Версий этой находки у меня нет, для чего могут такое делать!?
Новосибирцы в шутку предположили, что жители подъезда стали жертвами «атаки тараканистов». А потом уже всерьез стали гадать, откуда взялись насекомые.
– У нас тоже такое было. На следующий день дом обклеен был об услугах травли. А лет 5 назад также клопов подкидывали, – написала Юлия Черемнова.
Несколько пользователей предложили логичную версию – тараканами кормят змей, ящериц и других рептилий, а хозяин животного выкинул корм за ненадобностью.
ИСТОЧНИК KP.RU