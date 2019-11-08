«Он кинул мне окурок в лицо, а потом начал драться»: агрессивный водитель разбил машину таксиста
В Новосибирске по улице Кошурникова между водителями произошел конфликт. Разборки сняла камера видеорегистратора одного из участников на белом авто. Как позже стало известно, это машина такси. Во время конфликта в автомобиле ехал пассажир.
На кадрах, опубликованных в группе «ЧП Новосибирск», видно, как водитель на красной камри с армянскими номерами, подвергая других водителей опасности, нагло вклиниваются в соседнюю полосу. Водители вынуждены резко уклоняться от удара, но из-за того что вокруг много машин создается реальная угроза столкновения.
Когда обе машины поравнялись на светофоре, новосибирец на белой машине опустил стекло для того, чтобы высказать свое недоумение и возмущение по поводу такого поведения на дороге. Но парень не успел договорить: ему в лицо из соседнего авто прилетел окурок, а потом и удар битой по стеклу, которое разлетелось вдребезги.
Далее красная камри выехала на перекресток, резко затормозила и оттуда вышли двое парней с битой: они разбили еще и лобовое стекло белой машины.
— Надо было их брать на таран, — пишут возмущенные новосибирцы. — Надо найти их и наказать, безнаказанность порождает преступность.
— Зря он их догонял, таких лучше не трогать, — советуют люди.
Водитель разбитой машины обратился в полицию.
В Новосибирске агрессивный водитель разбил битой машину таксиста.
ИСТОЧНИК KP.RU