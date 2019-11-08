«Кондуктор смеется и отказывается вызывать скорую»: в троллейбусе №5 посреди салона лежит человек
В новосибирском троллейбусе №5 на полу в салоне лежит человек. По словам пассажиров, на предложение остановить общественный транспорт и вызвать скорую, кондуктор смеется. Новосибирцы сфотографировали происходящее и опубликовали в группе «Типичный Новосибирск».
— Человек лежит посреди троллейбуса, но никому нет до этого дела, — сообщают очевидцы.
Подписчики паблика мгновенно отреагировали на ситуацию:
— Ну да, зачем скорую вызывать и помочь человеку, в каком бы состоянии он не был! Зато телефон возьмем и снимем все на камеру и весело поржем. Автор поста, а что же вы не помогли или ума хватило только снять и в сеть выложить? — недоумевают люди.
— Решение об остановке автобуса и вызове скорой принимает кондуктор, даже если вы вызовете скорую, троллейбус вы не остановите, — объясняют сибиряки.
Новосибирцы переживают за дальнейшую судьбу человека, лежащего на полу в троллейбусе, и интересуются, помог ли ему кто-нибудь.
ИСТОЧНИК KP.RU