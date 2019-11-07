Уложили на асфальт: соседи просто пожаловались на шумную компанию во дворе

СЕГОДНЯ 19:27 2019-11-07T19:27:55+03:00

А из нашего окна... Полиция уложила на животы компанию шумных ребят. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Шумная компания мешала засыпать жителям дома №59 на улице Фрунзе в Новосибирске. Сначала жители сами пытались утихомирить молодежь, а потом вызвали правоохранителей.

— Во дворе дома №59 на улице Фрунзе сначала была перепалка между одной из жительниц дома, кричавшей из окна в сторону компании. Затем приехала полиция в сопровождении силовиков и всех находившихся у подъезда «попросила» прилечь, — сообщают очевидцы в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Жители того же дома сделали победоносные снимки сверху. На них видно, как группа людей из шестерых человек лежит лицом на асфальте.

— Присутствовала на этом «мероприятии», зрелище не для слабонервных. Думала 90- ые прошли, — пишут очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU