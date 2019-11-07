Уложили на асфальт: соседи просто пожаловались на шумную компанию во дворе
Шумная компания мешала засыпать жителям дома №59 на улице Фрунзе в Новосибирске. Сначала жители сами пытались утихомирить молодежь, а потом вызвали правоохранителей.
— Во дворе дома №59 на улице Фрунзе сначала была перепалка между одной из жительниц дома, кричавшей из окна в сторону компании. Затем приехала полиция в сопровождении силовиков и всех находившихся у подъезда «попросила» прилечь, — сообщают очевидцы в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».
Жители того же дома сделали победоносные снимки сверху. На них видно, как группа людей из шестерых человек лежит лицом на асфальте.
— Присутствовала на этом «мероприятии», зрелище не для слабонервных. Думала 90- ые прошли, — пишут очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU