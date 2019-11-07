2019-11-07T14:57:30+03:00
Общество

Еврейский центр обвинили в незаконном сборе персональных данных новосибирцев

Прокуратура нашла сразу несколько нарушений в местном филиале «Сохнута»
Ева ЛЮТОВА
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На первый раз суд простил еврейский центр, вместо штрафа им вынесли предупреждение.На первый раз суд простил еврейский центр, вместо штрафа им вынесли предупреждение.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Прокуратура Новосибирска возбудила сразу несколько административных дел против местного филиала еврейского центра «Сохнут». Об этом КП-Новосибирск рассказала Ольга Пасаженникова, помощник прокурора города.

— В этот центр обращаются люди за получением консультаций, чтобы переехать в Израиль. Также там идут курсы по изучению иврита. Сотрудниками центра велась база, где они хранили персональных данные тех, кто к ним обращался. Это не только имена и фамилии людей, но и их паспортные данные, телефон, место работы, какие-то еще сведения, например, кто ваши родственники, где они работают, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Пасаженникова. — Данную информацию они отправляли в Израиль. Но, если они передают эту информацию, то канал передачи должен быть защищен. Криптографическая защита, сертифицированные антивирусные программы — всего этого у центра не было, что является нарушением.

Также были вопросы к сайту организации. На нем предлагали посетителям заполнить анкету: имя, фамилия, дата рождения, почта...

— Их официальный сайт зарегистрирован в США, а по закону площадка, где могут храниться персональные данные, должна находиться на территории России, — говорит Ольга Пасаженникова.

В итоге против «Сохнут» было возбуждено несколько административных дел о нарушениях в сфере защиты персональных данных. Но на первый раз суд организацию простил, вместо штрафа последовало предупреждение.

— Если на сайте будет продолжаться анкетирование людей, а также не будут устранены другие нарушения, уже последует штраф, — добавила наша собеседница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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