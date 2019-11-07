2019-11-07T13:44:27+03:00
Происшествия

Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника

Белая полоса в нижней части лобового стекла помешала заметить ребенка
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Водитель автобуса получил реальный срок.Водитель автобуса получил реальный срок.
Изменить размер текста:

Новосибирец Евгений Аксенов получил реальный срок за гибель юного велосипедиста под колесами автобуса маршрута №34. Сегодня Калининский районный суд вынес приговор по обвинению в нарушении ПДД на общественном транспорте со смертельным исходом.

Трагедия случилась 28 сентября около 15:35 возле остановки «Дунаевского». Согласно материалам дела, 59-летний Евгений Аксенов за рулем автобуса «НЕФАЗ» доехал до остановки, но не смог начать высадку в положенной зоне – место было занято маршруткой.

Тогда автобус остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, высадил пассажиров и решил резко перестроиться влево, но не заметил 11-летнего велосипедиста, который уже ехал по пешеходному переходу. В результате автобус сбил и переехал школьника – мальчик умер в больнице.

– Водитель управлял технически неисправным автобусом, имевшим неисправность в виде непрозрачной пленки на нижней части стекла. Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишению прав на два года. Вину мужчина не признал, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Суд постановил взыскать полтора миллиона рублей в пользу матери погибшего школьника в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, накануне водитель троллейбуса получила реальный срок за гибель молодой пассажирки, рука которой застряла в двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети
«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб
В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения
«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года
«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород
Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии
Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками
Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы
Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%
«Зая, прости»: сибиряк исписал стены высотки, чтобы любимая не злилась