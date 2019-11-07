Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-07T13:44:27+03:00

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Новосибирец Евгений Аксенов получил реальный срок за гибель юного велосипедиста под колесами автобуса маршрута №34. Сегодня Калининский районный суд вынес приговор по обвинению в нарушении ПДД на общественном транспорте со смертельным исходом.

Трагедия случилась 28 сентября около 15:35 возле остановки «Дунаевского». Согласно материалам дела, 59-летний Евгений Аксенов за рулем автобуса «НЕФАЗ» доехал до остановки, но не смог начать высадку в положенной зоне – место было занято маршруткой.

Тогда автобус остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, высадил пассажиров и решил резко перестроиться влево, но не заметил 11-летнего велосипедиста, который уже ехал по пешеходному переходу. В результате автобус сбил и переехал школьника – мальчик умер в больнице.

– Водитель управлял технически неисправным автобусом, имевшим неисправность в виде непрозрачной пленки на нижней части стекла. Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишению прав на два года. Вину мужчина не признал, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Суд постановил взыскать полтора миллиона рублей в пользу матери погибшего школьника в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, накануне водитель троллейбуса получила реальный срок за гибель молодой пассажирки, рука которой застряла в двери.

ИСТОЧНИК KP.RU