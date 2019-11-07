Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-07T11:41:24+03:00

Владимир Батаев заметил на верхней полке купе молодого человека в трусах с рисунок конопли. Фото: предоставлены пресс-службой УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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Студент в трусах с листьями конопли попался на перевозке гашиша в поезде «Новосибирск-Белгород». Полиция отпустила молодого человека по подписку о невыезде и возбудила административное дело о хранении наркотиков, сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе управления на транспорте России по Приволжскому федеральному округу.

Инцидент произошёл 2 ноября на станции в «Сызрани». Во время досмотра вагона поезда командир отделения Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте Владимир Батаев заметил на верхней полке купе молодого человека в одних трусах с рисунок конопли.

- Получилось, что пассажир сам негласно подсказал мне его досмотреть. Например, если человек выпивает, он же не носит с собой стакан: «Не дай себе засохнуть», – рассказал журналистам Владимир Батаев.

Досмотр проходил в присутствии понятых, 22-летний пассажир занервничал: тогда полицейский приподнял подушку и обнаружил пакет с неизвестным содержимым. Затем парень быстро скинул пакет вниз, на полку соседа по купе.

- Молодой человек ехал из Самары в Воронеж, он был снят с поезда, далее на него был составлен протокол по ст. 6.8 КоАП РФ о незаконном обороте наркотиков. После чего задержанный был отпущен, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе управления на транспорте России по Приволжскому федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU