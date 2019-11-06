В Новосибирске отпразднуют 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова
7 ноября в 15.00 в ДК Октябрьской революции будут отмечать 100-летие со дня рождения знаменитого российского оружейника - Михаила Тимофеевича Калашникова. О том, какая программа ждет гостей праздника, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.
- В программе мероприятия - выставка стрелкового оружия российской армии, праздничные творческие выступления, награждение памятными знаками Михаила Калашникова, - подчеркнула Нина Владимировна. - Также запланированы встречи с ветеранами боевых действий, концертная программа ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Сибирского федерального округа.
Побывать на торжестве смогут абсолютно все желающие: вход на праздник будет свободным. Пройдет праздник в центре Новосибирска по адресу: улица Ленина, 24.
ИСТОЧНИК KP.RU