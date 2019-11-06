В Новосибирске перекроют дороги из-за открытия Монумента Славы
7 ноября в Новосибирске закроют движение на улице Плахотного от перекрестка с улицей Станиславского, до перекрестка с улицей Римского-Корсакова. Автомобили будут пускать в объезд с 11 до 13.30.
Перекрытие связано с торжественным открытием обновленного Монумента славы. В 12 часов там будет зажжен Вечный огонь.
Доставка огня — это отдельное мероприятие. К Монументу его доставит бронетранспортер. Он выдвинется завтра от завода им. Чкалова и пройдет по улицам Дзержинского, Красина, Фрунзе, далее по проспекту Димитрова, по мосту и по улице Станиславского выйдет к Монументу.
— Вечный огонь из Москвы будет доставлен в Новосибирск на обновленный в этом году мемориальный комплекс «Монумент Славы». Так Новосибирск одним из первых городов России поднимает эстафету празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, — отмечают в мэрии Новосибирска.
Сегодня Вечный огонь был доставлен самолетом из Москвы в лампе Дэви.
ИСТОЧНИК KP.RU