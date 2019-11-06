«Просто случайно задел!»: кондуктору грозит до 20 лет тюрьмы за то, что ущипнул школьницу

СЕГОДНЯ 03:27 2019-11-06T03:27:36+03:00

Мужчине грозит срок от 12 до 20 лет за то, что потрогал в троллейбусе школьницу.

Следователи посчитали, что мужчина домогался до шестиклассницы. Хотя свидетелей этому нет

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Дзержинский районный суд Новосибирска рассматривал необычное дело: подсудимый — кондуктор, а пострадавшая — девочка из шестого класса. Их пути пересеклись в феврале этого года в троллейбусе. По словам 12-летнего ребенка, ей показалось, что ее дважды похлопали по пятой точке, а один раз даже ущипнули. Когда оглянулась, рядом увидела кондуктора — нерусского мужчину. Выйдя на улицу, девочка рассказала обо всем маме.

— Я сначала не хотела заявлять в полицию, ведь по сути он ничего серьезного не сделал, — призналась КП-Новосибирск мама школьницы (имя и фамилия женщины есть в редакции). — Но на работе коллеги меня убедили пойти в МВД. Сказали: «Твою он ущипнул, а что сделает с другими детьми?».

Узбека задержали на следующий день.

— Ничего не жал, просто троллейбус дернулся, может случайно задел, — говорил он следователям.

На этой же версии настаивает его адвокат. Интересно, что дело квалифицировали по тяжкой статье (все дело в юридических тонкостях и том, что девочке нет 14 лет) — «Насильственные действия сексуального характера», а это от 12 до 20 лет тюрьмы! Даже мама школьницы признается, что «это слишком много за щипок».

— Нет ни свидетелей, ни доказательств. Так можно любого закрыть, основываясь только на показаниях ребенка, — рассказала КП-Новосибирск мама обвиняемого Марина Ашурова.

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ИСТОЧНИК KP.RU