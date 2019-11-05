10 новосибирских компаний борются за то, чтобы попасть в нацпроект «Международная кооперация и экспорт»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-05T12:46:29+03:00

Если они станут участниками проекта, то получат дополнительное финансированте

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Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» - это отличная возможность для предпринимателей получить финансовую поддержку от государства. После первого отборочного тура за это право продолжают бороться 711 компаний со всей страны, в том числе и 10 новосибирских.

- Фирмы, которые станут участниками нацпроекта, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, кредиты иностранным покупателям российской продукции, - пояснили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. - Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5 % годовых.

Вот перечень новосибирских компаний, которые могут получить такую помощь от государства: ООО «СибЕвроВан», ООО «Сибиар-спецтехника», ООО «Сибагротехнопарк», ООО «Сибэлектропривод», АО «Новосибирский завод искусственного волокна», АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод», АО «Вектор-БиАльгам», ООО Новосибирская Промышленная Компания «Созвездие Лотос», ООО «С2 ГРУПП», ООО «НПМ».

ИСТОЧНИК KP.RU