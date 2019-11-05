«Хотели проложить кабель»: строителя заживо засыпало грунтом в яме
О ЧП, которое произошло в городе Обь, рассказали в аварийно — спасательной службе Новосибирской области (АСС НСО). Рабочие очищали яму. Туда они должны были уложить кабель и трубы. Когда один из строителей был внизу, его завалило грунтом. Очевидцы трагедии вытащили тело строителя до того, как на место прибыли дежурные новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО. Спасти мужчины не удалось. Известно, что сибиряку было 29 лет.
— Почему так торопятся умереть? Неужели лень технику безопасности соблюдать. Откуда столько беспечности? — обсуждают трагедию новосибирцы. — Такие новости показывают постоянно. Страшно жить.
Свою проверку по факту гибели мужчины проведут правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU