«Хотели проложить кабель»: строителя заживо засыпало грунтом в яме

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-05T11:49:31+03:00

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О ЧП, которое произошло в городе Обь, рассказали в аварийно — спасательной службе Новосибирской области (АСС НСО). Рабочие очищали яму. Туда они должны были уложить кабель и трубы. Когда один из строителей был внизу, его завалило грунтом. Очевидцы трагедии вытащили тело строителя до того, как на место прибыли дежурные новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО. Спасти мужчины не удалось. Известно, что сибиряку было 29 лет.

— Почему так торопятся умереть? Неужели лень технику безопасности соблюдать. Откуда столько беспечности? — обсуждают трагедию новосибирцы. — Такие новости показывают постоянно. Страшно жить.

Свою проверку по факту гибели мужчины проведут правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU