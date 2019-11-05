«Вы сами провоцируете»: питбуль разорвал руку сибирячке

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-05T06:57:44+03:00

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ЧП произошло в Ленинском районе, около дома №23 по улице Ударная: прохожих покусал питбуль. Нападение на людей сняла камера наружного видеонаблюдения. Ролик размещен в аккаунте «Новости Новосибирска» в Инстаграме.

— Мы гуляли с собакой. В это время на нас напал питбуль, который гулял без хозяев, поводка и намордника. Около 10 минут пытались отбиться от собаки, на помощь пришли люди, а потом и хозяйка собаки. В итоге получены рваные раны правой руки, гематомы на спине и левой ноге. Заявление в первое отделение полиции было подано, — рассказывает сибирячка.

Пострадавшая от укусов питбуля сибирячка обратилась за помощью к врачу. Фото: соцсети

Нападение на людей вызвало возмущение среди подписчиков.

— «Она не кусается, это вы сами провоцируете» -это самый популярный ответ хозяина собаки без намордника. Надеюсь у потерпевших хватит сил довести все до суда и наказать за халатность. Собака не виновата, что у нее инстинкты, виноват хозяин, что позволяет собаке их свободно раскрывать, — пишут новосибирцы.

— Нравятся такие собаки, тогда держите их в клетке, гуляйте с ними как с оружием: не ближе 200 метров от населенных пунктов, с зачехленным намордником, на поводке пристегнутым к хозяину ключом. При нападении судить, как за нападение на человека с оружием, — предлагают люди.

Но нашлись и те, кто заступился за хозяина питбуля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/741860" frameborder="0"></iframe> Питбуль напал на людей в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU