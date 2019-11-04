2019-11-04T14:27:43+03:00
Общество

«А вам нельзя»: ребенка с ДЦП не хотели пускать в развлекательный центр Новосибирска

Маму возмутило отношение персонала к ее дочери
Анна ПАШАГИНА
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Светлана вместе с дочкой ушли в плохом настроении. Фото: личный архив героя.Светлана вместе с дочкой ушли в плохом настроении. Фото: личный архив героя.
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Неприятный случай произошел в одном из развлекательных центров города Новосибирска, на улице Фрунзе, куда пришли мама вместе с ребенком, у которого диагноз - ДЦП. Девочку привели в игровую платную зону. О случившемся конфликте рассказала бабушка Людмила Маркова:

— Моя дочка с внучкой пошли переодеваться. В это время ко мне подошла девушка и сказала, что нам отказали во входе, потому что ребенок не ходит. Я возмутилась, ведь были в этом же парке развлечений полторы недели назад и все было хорошо.

Бабушка пошла разбираться к администратору. Сотрудница парка развлечений, по словам родственников, начала что-то невнятно бормотать про изменения в правилах. В итоге, поверив, что до этого семья действительно посещала парк, девочку пустили.

— Мы пробыли в парке 2 часа, настроение было испорчено и вечер тоже, — рассказывает Людмила.

Отзыв о посещении парка семья девочки оставила в сети. Новосибирцев возмутило поведение персонала:

— Жаль, что вам приходится сталкиваться с таким. Вот тот случай, когда можно своему ребенку наглядно показать, как не надо себя вести.

— Какой кошмар! Центру должно быть стыдно! Все люди равны, и у всех права одинаковые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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