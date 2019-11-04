«На ней и здоровых возить нельзя»: скорая не смогла доставить пенсионерку с подозрением на инсульт в больницу

СЕГОДНЯ 04:12 2019-11-04T04:12:09+03:00

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В Пашино 68-летней женщине понадобилась срочная помощь: у нее внезапно парализовало правую руку и ногу. Женщине повезло, что рядом был сын Евгений Бухаметов. Мужчина рассказал КП-Новосибирск, что он тут же вызвал скорую помощь. Врачи осмотрели пожилую пациентку и приняли решение ее госпитализировать: у женщины было подозрение на инсульт. В такой ситуации каждая минута дорога. Но вдруг выяснилось, что скорая не может доставить пациентку в больницу, потому что попросту не заводится, у машины внезапно сел аккумулятор.

— Мало того, что она не завелась так на ней даже здоровых людей нельзя возить, не то, что больных, — сетует мужчина. — Я вызвал вторую скорую, а она тоже сломана. Кое-как «прикурил» машину, и мы смогли доехать до больницы. Но ехали, как на старой телеге, сама врач жаловалась на состояние машины.

Сейчас пожилая женщина находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU