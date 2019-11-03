2019-11-03T19:07:29+03:00
Происшествия

Суд арестовал жителя Новосибирска, укравшего у женщины той-терьера

Преступник похитил собаку прямо из подъезда
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция раскрыла похищение собаки.Полиция раскрыла похищение собаки.
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Полиция раскрыла похищение собаки в Новосибирске. Само преступление произошло еще в начале осени.

- 16 сентября в полицию обратилась жительница микрорайона «Родники» с заявлением о краже собаки. Как сообщила женщина, ее той-терьер был похищен в подъезде жилого дома, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Полиция возбудила дело о краже и, в итоге, вышла на преступника. Им оказался 37-летний мужчина, уже судимый за кражу.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – мужчина также является обвиняемым по другому уголовному делу – о незаконном хранении наркотиков, - подводит итог МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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