2019-11-03T12:59:00+03:00
Общество

«Редкий вид подмостовых сталактитов»: опасные сосульки замечены на Михайловской набережной

Новосибирцы обратили внимание на крупные ледяные наросты под Коммунальным мостом
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Угроза в виде крупных сосулек нависла над головами прохожих.Угроза в виде крупных сосулек нависла над головами прохожих.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Несмотря на то, что в Новосибирске, держится теплая погода, в городе появились крупные сосульки. Горожане заметили их под Коммунальным мостом.

«Угроза в виде крупных сосулек нависла над головами прохожих. Прогуливаясь по Михайловской набережной, не забывайте поглядывать вверх», - цитирует автора фотографии паблик «АСТ-54».

На снимке ледяные наросты выглядят действительно массивными. Некоторые интернет-пользователи отнеслись к наблюдению с юмором, некоторые – с опаской.

«Это редкий вид подмостовых коммунальных сталактитов, как всегда ничего вы не понимаете в сосулях», - иронизирует в паблике один из комментаторов.

«Смех – смехом, а ведь может упасть, и будет вообще не весело, если на голову», - серьезен другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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