«Редкий вид подмостовых сталактитов»: опасные сосульки замечены на Михайловской набережной
Несмотря на то, что в Новосибирске, держится теплая погода, в городе появились крупные сосульки. Горожане заметили их под Коммунальным мостом.
«Угроза в виде крупных сосулек нависла над головами прохожих. Прогуливаясь по Михайловской набережной, не забывайте поглядывать вверх», - цитирует автора фотографии паблик «АСТ-54».
На снимке ледяные наросты выглядят действительно массивными. Некоторые интернет-пользователи отнеслись к наблюдению с юмором, некоторые – с опаской.
«Это редкий вид подмостовых коммунальных сталактитов, как всегда ничего вы не понимаете в сосулях», - иронизирует в паблике один из комментаторов.
«Смех – смехом, а ведь может упасть, и будет вообще не весело, если на голову», - серьезен другой.
ИСТОЧНИК KP.RU