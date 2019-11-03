На еду – 4811 рублей: Новосибирскстат объявил новую сумму прожиточного минимума
По данным ведомства, в среднем на жителя Новосибирской области требуется не менее 11475 рублей
Облстат обновил данные о прожиточном минимуме.Фото: Евгения САВИНА
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Новосибирскстат обнародовал свежие данные о прожиточном минимуме. Это цифры, выведенные по итогам третьего квартала.
- Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 11475 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12216; пенсионера – 9247; ребенка – 11698 рублей, - сообщает ведомство.
Специалисты также назвали суммы, которые необходимы для разных категорий затрат.
Питание – 4811 рублей; оплата услуг – 2920 рублей; непродовольственные товары – 2901 рубль; налоги – 843 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU