На еду – 4811 рублей: Новосибирскстат объявил новую сумму прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-03T10:58:05+03:00

По данным ведомства, в среднем на жителя Новосибирской области требуется не менее 11475 рублей

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Новосибирскстат обнародовал свежие данные о прожиточном минимуме. Это цифры, выведенные по итогам третьего квартала.

- Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 11475 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12216; пенсионера – 9247; ребенка – 11698 рублей, - сообщает ведомство.

Специалисты также назвали суммы, которые необходимы для разных категорий затрат.

Питание – 4811 рублей; оплата услуг – 2920 рублей; непродовольственные товары – 2901 рубль; налоги – 843 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU