Полиция раскрыла кражу смартфона, совершенную на пляже месяцы назад

СЕГОДНЯ 05:35 2019-11-03T05:35:09+03:00

Преступник похитил в Новосибирске мобильный телефон еще в августе

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Областное управление МВД отчиталось о раскрытии преступления: найден похититель мобильного телефона.

По данным ведомства, владелец лишился смартфона еще 17 августа, его украли на пляже в Советском районе. Цена потери – 9800 рублей.

- Оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 36-летенего ранее не судимого мужчину, проживающего на территории садового общества, - сообщает теперь МВД.

Преступника проверяют на причастность к другим подобным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU