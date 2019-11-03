2019-11-03T05:35:09+03:00
Происшествия

Полиция раскрыла кражу смартфона, совершенную на пляже месяцы назад

Преступник похитил в Новосибирске мобильный телефон еще в августе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция раскрыла старую кражу.Полиция раскрыла старую кражу.
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Областное управление МВД отчиталось о раскрытии преступления: найден похититель мобильного телефона.

По данным ведомства, владелец лишился смартфона еще 17 августа, его украли на пляже в Советском районе. Цена потери – 9800 рублей.

- Оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 36-летенего ранее не судимого мужчину, проживающего на территории садового общества, - сообщает теперь МВД.

Преступника проверяют на причастность к другим подобным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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