Полиция раскрыла кражу смартфона, совершенную на пляже месяцы назад
Преступник похитил в Новосибирске мобильный телефон еще в августе
Полиция раскрыла старую кражу.
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Областное управление МВД отчиталось о раскрытии преступления: найден похититель мобильного телефона.
По данным ведомства, владелец лишился смартфона еще 17 августа, его украли на пляже в Советском районе. Цена потери – 9800 рублей.
- Оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 36-летенего ранее не судимого мужчину, проживающего на территории садового общества, - сообщает теперь МВД.
Преступника проверяют на причастность к другим подобным кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU