2019-11-02T18:30:52+03:00
Общество

«Такая хищница»: сибирячка подразнила соцсети танцем для своего парня

Многие подписчики написали, что девушке очень идут леопардовые шорты
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка Анастасия Мазалюк станцевала под популярную песню. Фото: кадр из видеоСибирячка Анастасия Мазалюк станцевала под популярную песню. Фото: кадр из видео
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Сибирячка Анастасия Мазалюк любит баловать своих подписчиков эффектными хореографическими номерами. Не так давно девушка выложили в сеть ролик, в котором она зажигательно танцует под песню «Аризона» популярного рэпера Рапсат.

— Когда сильно скучаешь по своему любимому человеку, и прилетаешь в другой город на два дня , чтобы увидеться, — пишет Анастасия Мазалюк посте в своем инстаграмм. — Сейчас уже все хорошо и мы живем вместе, а вот видео осталось.

Красивый танец в исполнении сибирячки не оставил равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди отметили, что девушке очень идут ее леопардовые шорты:

— Настя, ты просто красотка!

— Ты как всегда — просто пушка.

— Это замечательно, тоже хочу так танцевать.

— Ты просто тигрица! Особенно в своих любимых шортах, — пишут подписчики девушки.

nastiyamazaluyknastiyamazaluyk
Сибирячка подразнила соцсети танцем для своего парня
6720 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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