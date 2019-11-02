«Даже глаза слепит»: в Дзержинском районе у троллейбуса замкнуло провода
Вечером 2 ноября в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса произошло замыкание проводов. Произошедший инцидент сняли на видео автомобилисты, проезжающие рядом с местом случившегося. Позже ролик опал в сеть.
— На пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова у троллейбуса произошло замыкание проводов. Троллейбус спокойно ехал и внезапно, на линии что-то взорвалось, начался пожар, — сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54». — На месте работает две пожарные машины, движение троллейбусов приостановлено.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что во время замыкания от проводов было очень много искр:
— Действительно сильно замкнуло, искр много.
— Прямо глаза слепит, ужас.
— Хорошо, что почти удалось устранить, — пишут люди.
В Дзержинском районе у троллейбуса замкнуло провода.
ИСТОЧНИК KP.RU