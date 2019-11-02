«Даже глаза слепит»: в Дзержинском районе у троллейбуса замкнуло провода

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-02T17:19:27+03:00

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Вечером 2 ноября в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса произошло замыкание проводов. Произошедший инцидент сняли на видео автомобилисты, проезжающие рядом с местом случившегося. Позже ролик опал в сеть.

— На пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова у троллейбуса произошло замыкание проводов. Троллейбус спокойно ехал и внезапно, на линии что-то взорвалось, начался пожар, — сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54». — На месте работает две пожарные машины, движение троллейбусов приостановлено.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что во время замыкания от проводов было очень много искр:

— Действительно сильно замкнуло, искр много.

— Прямо глаза слепит, ужас.

— Хорошо, что почти удалось устранить, — пишут люди.

В Дзержинском районе у троллейбуса замкнуло провода.

ИСТОЧНИК KP.RU