Достали бутылки и угрожали пассажирам: пьяные дети устроили дебош в новосибирской электричке

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-02T15:18:26+03:00

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Транспортная полиция занялась делом подростков, которые устроили разборки с пассажирами электрички Новосибирск-Бердск. Инцидент произошел 31 октября. Очевидцы событий утверждают, что в вагон электрички зашли подростки от 10 до 14 лет, при этом многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шумели, вступали в перепалки с пассажирами и угрожали им расправой за сделанные замечания.

— Дело в том, что мы начали разбираться с этой ситуацией, только когда уже появились первые публикации в СМИ. Прибыть на место сразу нам не удалось, поскольку вызов в тот день в наше дежурное отделение так и не поступил. Мы разбираемся в причинах этих неполадок, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу. — Следственно-оперативные группы уже работают с очевидцами события, опрашивают тех, кто ехал в тот день в электричке или видел этих подростков на перроне. Мы проводим совместную работу и с местными правоохранительными органами Бердска, поскольку, некоторые люди утверждают, что уже не в первый раз видят этих подростков за подобными действиями.

В настоящее время по данной ситуации проводиться проверка. Правоохранителям уже удалось установить лица некоторых подростков, которые входили в эту «банду». За их действия, им могут грозить различные наказания, начиная от штрафа, выписанного их родителям, заканчивая другими видами административных наказаний.

ИСТОЧНИК KP.RU