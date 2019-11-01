В Академгородке отменили крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-01T18:58:56+03:00

В Академгородке в этом году отменили традиционный крестный ход. Фото: "Родные берега"

При этом, в ноябре 2019 года состоится демонстрация коммунистов по Морскому проспекту

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В Новосибирске отменили крестный ход по улицам Академгородка. Традиционное для верующих сибиряков мероприятие, посвященное чествованию иконы Казанской Божьей Матери в этом году проводиться не будет.

Согласно некоторым сведениям, такое решение принял митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Вместо крестного хода в этот раз 4 ноября на площади Пименова перед зданием ГПНТБ СО РАН пройдет молебен Казанской иконы Божьей Матери.

— До этого года крестный ход в Новосибирском научном центре проводился регулярно, и в разные годы в нем принимали участие от 400 до 1,5 тыс. человек, — сообщает издание «Родные Берега». — На время шествия перекрывалось движение по улицам Терешковой и Ильича, а также на Морском проспекте.

При этом, в ноябре 2019 года состоится демонстрация коммунистов по Морскому проспекту в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Она пройдет 7 числа с 12.00 до 13.00. Специально для этого мероприятия перекроют Морской проспект и улицу Ильича.

ИСТОЧНИК KP.RU