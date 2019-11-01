«Всем вокруг было наплевать»: кондуктор толкнула беременную сибирячку и выгнала ее с сидения

СЕГОДНЯ 18:29 2019-11-01T18:29:54+03:00

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Возмущенная сибирячка рассказала о ситуации, которая произошла с ней во время поездки в одном из автобусов Новосибирска. Девушка утверждает, что кондуктор буквально вытолкала ее с пассажирского места, чтобы сесть на него самой.

— Я ехала в автобусе № 220, где столкнулась с ситуацией просто вопиющего хамства! Когда я зашла в салон транспорта, молодая девушка кондуктор общалась со своей подругой, сидевшей на пассажирском месте. А когда кондуктор встала, чтобы перейти в другую часть салона, то ее подруга пересела на специально выделенное место. А я села на освободившееся пассажирское сиденье. Сейчас я на пятом месяце беременности, мне очень трудно долго стоять, — рассказала КП-Новосибирск Виолетта. — Буквально сразу же ко мне подошла кондуктор и заявила, что на этом месте будет сидеть она сама, а я должна встать. И даже не дав мне вставить слово, начала грубо выталкивать меня с сиденья. Она чуть не села прямо на меня!

Обескураженная таким поведением сибирячка пыталась объяснить кондуктору, что она сидит на пассажирском месте, поэтому не обязана его уступать. Но на слова девушки не реагировала ни сама кондуктор, ни водитель автобуса, ни другие пассажиры, которые наблюдали за происходящей ситуацией.

— В итоге у меня просто сдали нервы, я начала плакать. Беременность у меня протекает непросто, а тут меня начали толкать и пихать. Кондуктор заявила, что вообще не видит, что я в положении, хотя на самом деле, живот уже достаточно заметен. Она назвала меня неадекватной и психованной, — вспоминает Виолетта. — Все люди, которые ехали в этом автобусе просто делали вид, что ничего не происходит. Я подошла к водителю, чтобы попросить его разобраться с поведением кондуктора. Но обратной связи я так и не получила. Поэтому просто забрала свои деньги и вышла на следующей остановке. Домой поехала уже на другом транспорте.

Оставлять эту проблему не решенной Виолетта не стала: девушка уже обратилась с претензией в транспортную службу Новосибирской области. Там сибирячку уверили, что этот вопрос будет обязательно рассмотрен.

— Я считаю, что таким людям нельзя оставаться в подобной профессии, — уверяет сибирячка. — Если не она может себя контролировать, то ей лучше уйти с этой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU