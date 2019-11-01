Переходила дорогу: под Новосибирском автомобилист насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-01T17:19:01+03:00

На въезде в Новосибирске в ДТП погибла женщина. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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На въезде в Новосибирск произошло ДТП в результате которого погибла пожилая женщина, которая переходила улицу. Инцидент случился вечером 1 ноября возле остановки «СНТ Радуга».

— В 17:45 35-летний водитель на автомобиле «Nissan Bluebird Sylphy» ехал со стороны «Учхоза» в сторону улицы Петухова, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков. — У остановки СНТ «Радуга» он наехал на вышедшую из автобуса пожилую женщину, которая переходила проезжую часть.

По словам Владислава Савченкова, на вид женщине было примерно 70 лет. К сожалению, травмы, полученные ею в результате аварии, оказались настолько серьезными, что женщина не выжила. На месте произошедшего ДТП работает экипаж ГИБДД. Причины и обстоятельства случившейся аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU