Деньги вынести успели: в Новосибирске загорелась инкассаторская машина

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-01T14:16:34+03:00

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В Новосибирске вечером 1 ноября загорелся инкассаторский автомобиль. Инцидент произошел около торгового центра «Сибирский Молл» в Дзержинском районе.

— Около Сибирского Молла горит инкассаторский автомобиль, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск». — На месте происходящего работают пожарные и скорая помощь.

На кадрах, сделанных очевидцами случившегося, видно, что пламя уже практически уничтожило переднюю часть машины.

— Вроде никто не пострадал, деньги вынести успели из машины, — сообщают в соцсетях очевидцы происходящего. — В автомобиле установлено газовое оборудование, была угроза взрыва, но пожарные успели все потушить.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что под капотом горящего автомобиля действительно были установлены газовые баллоны.

— Пожарные подразделения прибыли на место случившегося спустя 3 минуты после вызова. На месте происходящего удалось установить, что горит автомобиль частного охранного предприятия. Под капотом и в салоне машины действительно находились газовые баллоны, — сообщили в ГУ МЧС по НСО. — Тушили данное возгорание при помощи пены, на его устранение потребовалось не более 15 минут. В результате пожара никто не пострадал.

В Новосибирске загорелась инкассаторская машина.

ИСТОЧНИК KP.RU