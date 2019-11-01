В Новосибирске появится центр для поддержки предпринимателей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-01T11:06:21+03:00

На недавно прошедшей бизнес-сессии обсудили изменения в поддержке предпринимательского сообщества. Фото: Министерств промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО

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На недавно прошедшей бизнес-сессии обсудили изменения в поддержке предпринимательского сообщества. Там были затронуты такие вопросы, как: куда можно будет обращаться за консультацией, льготными кредитами в 2020 году, где можно укрепить свои деловые навыки. О задачах самого профильного проекта, который призван реализовать эту помощь, рассказал замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Вадим Васильев.

— Реализация глобальной задачи — «благоустройство» бизнес-среды в Новосибирской области входит в активную фазу: в рамках профильного нацпроекта создается система «Мой бизнес», — передает слова директора Михаила Космынина пресс-служба Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Меры поддержки соберут на одной площадке в центре с аналогичным названием. Он разместится в Новосибирске по адресу ул. Сибревкома, 9в.

С начала 2019 года уже заметна достаточная популярность инфраструктуры «Моего бизнеса» среди предпринимателей. Так, например, с начала 2019 года 433 субъекта предпринимательства воспользовались услугами фонда микрофинансирования и гарантийного фонда. Еще ряд предприятий среднего и крупного бизнеса получили субсидии минпромторга.

Управлять делами данного проекта будет автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Официальное открытие центра по адресу ул. Сибревкома, 9в запланировано в марте 2020 года.

На реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». в Новосибирской области выделено 3,7 млрд рублей до 2024 года. Проекты предполагают комплексную поддержку субъектам от развития идеи бизнеса до экспортных поставок продукции и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU