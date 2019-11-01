Собирается пробка: «Мерседес» не поделил дорогу с тягачом на площади Труда

СЕГОДНЯ 04:03 2019-11-01T04:04:43+03:00

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Авария в Ленинском районе Новосибирска блокировала движение общественного транспорта в пятницу, 1 ноября.

— На площади Труда тягач DAF и седан Mercedes-Benz ехавшие в сторону Димитровского моста, не смогли поделить дорожное пространство, притеревшись на трамвайных путях, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Авария блокировала проезд общественному транспорту.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидца, водители в аварии не пострадали. Зато участники ДТП заблокировали движение трамваев в оба направления, и троллейбусов следующих в сторону площади Энергетиков.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», с кольца площади Труда движение затруднено во все стороны. В целом сегодня утром ситуация на дорогах города оценивается в средние 3 балла.

На кольце площади Труда теперь затор . Скрин: yandex.ru/maps/65/novosibirsk.

ИСТОЧНИК KP.RU