Депутаты Заксобрания Новосибирской области хотят разрешить людям ездить по замерзшим водоемам

СЕГОДНЯ 20:35 2019-10-31T21:00:24+03:00

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Депутаты Заксобрания Новосибирской области на одной из последних сессий приняли обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой отменить безусловный запрет выезжать зимой на лед водоемов. Они предложили предоставить возможность выезда на лед транспорта в учебных и научных целях и спецслужбам для аварийных и поисково-спасательных работ. При этом необходимо будет учитывать массу транспортного средства и толщину льда. Также, можно установить информационные знаки на всем протяжении границ водоохраной зоны и прибрежных защитных полос.

— Вводя подобные запреты на выезд на лед за пределами ледовых переправ, власть, в первую очередь, заботится о здоровье людей, но при этом не учитывает реальные маршруты их передвижения и то, каким именно транспортом пользуются люди, — передает слова депутата Николая Молчалина издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — А лед в определенное время года способен выдержать и танк. Люди как ездили там, где им нужно, так и продолжают, поэтому эффективность запрета стремится к нулю. В половине регионов России такого запрета нет.

Кроме этого, депутат подчеркнул, что жителям тех населенных пунктов, которые находятся рядом с водоохранными зонами сейчас просто нельзя подъехать к водоемам в любое время года, не нарушив при этом закон. Ведь четкие границы эти зон на местности так и не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU