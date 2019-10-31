Отметили день рождения: «Сибирь» разгромила столичный «ЦСКА»
В свой день рождения хоккейный клуб «Сибирь» сделал себе подарок: они одержали победу над московским хоккейным клубом «ЦСКА».
Матч с соседями по турнирной таблице выдался непростым. В первом периоде на последних минутах шайбу в ворота нашего клуба забросил игрок ЦСКА. Однако нашим спортсменам удалось почт сразу сравнять счет до 1:1.
Второй период выдался напряженным, но игроки хоккейного клуба «Сибирь» смогли противостоять противникам и забили еще одну шайбу.
Теперь в турнирной таблице команда ХК «Сибирь» занимает второе место. Следующая домашняя игра пройдет 20 ноября. Сибиряки встретятся на льду с казанским «Ак Барсом».
В социальных сетях фанаты поздравляют любимую команду с очередной победой:
— Вся игра была просто потрясающей!
— «Сибирь» с каждым матчем все прибавляет и прибавляет. Уже уровень «монстры». Красавчики!
— «Сибирь» — ты огонь! С днем рождения, родная команда! — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU