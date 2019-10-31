2019-10-31T21:19:06+03:00
Спорт

Отметили день рождения: «Сибирь» разгромила столичный «ЦСКА»

Игра закончилась со счетом 2:1
Анна ПАШАГИНА
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Игроки безумно рады победе. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)Игроки безумно рады победе. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
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В свой день рождения хоккейный клуб «Сибирь» сделал себе подарок: они одержали победу над московским хоккейным клубом «ЦСКА».

Матч с соседями по турнирной таблице выдался непростым. В первом периоде на последних минутах шайбу в ворота нашего клуба забросил игрок ЦСКА. Однако нашим спортсменам удалось почт сразу сравнять счет до 1:1.

Второй период выдался напряженным, но игроки хоккейного клуба «Сибирь» смогли противостоять противникам и забили еще одну шайбу.

Теперь в турнирной таблице команда ХК «Сибирь» занимает второе место. Следующая домашняя игра пройдет 20 ноября. Сибиряки встретятся на льду с казанским «Ак Барсом».

В социальных сетях фанаты поздравляют любимую команду с очередной победой:

— Вся игра была просто потрясающей!

— «Сибирь» с каждым матчем все прибавляет и прибавляет. Уже уровень «монстры». Красавчики!

— «Сибирь» — ты огонь! С днем рождения, родная команда! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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