2019-10-31T17:48:14+03:00
Общество

Вот это улов: бизнесмен получил из бюджета 11 миллионов рублей за фальшивую рыбу

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на предпринимателя, который подделал бумаги
Ева ЛЮТОВА
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Предприниматель делал вид, что восполнял запасы озера, запуская туда мальков.Предприниматель делал вид, что восполнял запасы озера, запуская туда мальков.
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В Чановском районе против крупного бизнесмена возбудили уголовное дело. В прошлом он — участковый, но сейчас местные жители зовут его рыбным бароном. Предприниматель арендует целые озера для того, чтобы заниматься промышленной добычей пеляди. О нем же районная пресса не раз рассказывала как о благодетеле — бизнесмен публично выпускал в озеро мальков, показывая всем пример: «Я не только вылавливаю рыбу, но и восполняю ресурсы молодняком». Но меценатство оказалось банальной показухой, устроенной ради денег.

— Предприниматель организовал схему незаконного получения бюджетных денег по двум ведомственным целевым программам «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2014-2016 годы» и «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» областного Департамента природных ресурсов. Целевые программы предполагают возмещения 50% затрат организациям, при условии их деятельности в сфере воспроизводства рыбы, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Новосибирские контрразведчики установили, что бизнесмен лишь играл на публику, запуская в воду незначительную часть мальков. И делал это специально, чтобы потом в отчетах написать об успешном воспроизводстве рыбы.

Одна из заметок в местных СМИ.

Одна из заметок в местных СМИ.

— Он не занимался воспроизводством рыбы в заявленном объеме, а активную деятельность развивал лишь на бумаге и в прессе, — говорит наш собеседник. — В Департамент природных ресурсов он предоставил фиктивные отчетные документы, недостоверные сведения о приобретении рыбопосадочного материала, технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства на сумму более 22 миллионов рублей, хотя ни средств, ни оборудования фактически им не приобреталось. Затем недобросовестный коммерсант получил 50% возмещения своих якобы затрат.

Доход составил 11 миллионов 360 тысяч рублей. Следователи из ГУ МВД по Новосибирской области такую находчивость коммерсанта квалифицировали, как «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь ему грозит срок до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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