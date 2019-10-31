2019-10-31T16:50:42+03:00
Общество

Сезон перепутала: под Новосибирском неожиданно зацвела яблоня

Люди утверждают, что впервые наблюдают такое в подобное время года
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске неожиданно зацвела ирга. Фото: читатель КП-НовосибирскВ Новосибирске неожиданно зацвела ирга. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Сибиряки делятся фотографиями неожиданно распустившихся в конце октября цветов и деревьев. Люди предполагают, что причиной такого «сбоя» в природе стали неожиданно теплые деньки, которыми порадовала жителей Сибири осень в этом году.

— У нас на даче, в поселке Пашино сегодня едва не зацвела ирга. Уже почки начали набухать, — рассказала КП-Новосибирск читательница Светлана. — В такое время года я впервые вижу, чтобы это дерево у нас решило расцвести. Наверное, сезоны перепутало. У нас же до холодов долгое время еще было жарко, да и влажность была высокая.

А в ближайшие дни, сибиряков ожидает достаточно прохладная погода. В пятницу температура воздуха будет составлять 11-13 градусов тепла днем и 2-4 градуса ночью, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. На выходных в Новосибирске значительно похолодает, температура воздуха понизится до -2 — 1 градусов. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Скорость ветра будет составлять от 2 до 6 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 747-764 миллиметра ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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