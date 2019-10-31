В молоке и в арбузе: сибиряк устроил откровенную фотосессию своей жене

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-31T15:42:23+03:00

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников любит удивлять своих подписчиков красивыми снимками с оригинальных фотосессий. Не так давно он опубликовал в своих социальных сетях одну из своих недавних работ: съемку в популярном стиле «ванная с молоком».

— Я хотел сделать фотосессию в ванной и стал искать в интернете интересные идеи для подобной съемки. Обычно там все довольно стандартно и однообразно: пена, лепестки, цветы, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Решетников. — Мне понравилась идея с «молочной водой» и фруктами. Я решил использовать арбуз.

Долго искать локацию для фотосессии тоже не пришлось: съемки сибиряк решил провести прямо в своей домашней ванной.

— Чтобы окрасить воду в белый цвет, мы добавили в нее пару литров обычного молока, — пояснил Михаил Решетников. — Взяли целый арбуз небольшого размера и нарезали его тонкими ломтиками, чтобы хорошо держался на воде.

По словам фотографа, съемки в ванной — дело непростое. Однако, если знать некоторые профессиональные секреты, все пройдет быстро и достаточно просто. А в результате получаться эффектные снимки.

В комментариях под постом о фотосесии, многие пользователи соцсетей отметили, что сделать такие хорошие кадры в подобных условиях действительно сложно:

— За этими снимками явно много подводных камней.

— Получилось так свежо и креативно!

— Тоже хотела бы так сфотографироваться, с апельсинами на лице, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU