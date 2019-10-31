«Это ядерная реакция внутри человека»: новосибирские ученые придумали, как победить рак

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-31T14:30:58+03:00

Для того, что больные клетки стали «мишенями», их насыщают бором, а потом облучают. Так специалисты «убивают» рак

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В четверг, 31 октября, в прессцентре КП-Новосибирск прошел круглый стол «Медицина высоких технологий в Сибири и реализация национального проекта «Здравоохранение». Во время дискуссии сибирские ученые объявили, что нашли способ, как победить рак. Они придумали, каким образом убивать больные клетки, при этом нанося минимальный ущерб здоровым.

Сергей Таскаев, заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Иститута ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это методика называется бор-нейтронозахватная терапия, и является медициной будущего, - объяснил Сергей Таскаев, заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Иститута ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. – Суть ее такова: с помощью специальных препаратов больные клетки организма насыщаются бором, а потом они облучаются. Бор поглощает нейтроны, и происходит ядерная реакция и выделение огромного количества энергии внутри больной клетки.

Важный момент: здоровые клетки практически не страдают. Эту методику уже оценили в Китае и заказали первую установку из Сибири.

Подробнее о прошедшем круглом столе читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU