Убийц сибирячки, зарезавших ее в подъезде, нашли спустя 11 лет

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-31T12:48:20+03:00

Следователи раскрыли дело об убийстве, совершенном в Новосибирске в 2007 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас это уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено 11 лет назад.

В ходе работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции удалось установить подозреваемых в совершении заказного убийства в 2007 году в Заельцовском районе Новосибирска.

В декабре 2007 года, утром в подъезде дома на улице Дачная обнаружили тело женщины с ножевым ранением в области груди с повреждением сердца. Пострадавшую сразу же доставили в больницу, где спустя некоторое время женщина скончалась: травмы были несовместимы с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство). Но в 2008 году предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, которого можно было бы привлечь в качестве обвиняемого. Но работа по раскрытию преступления продолжалась.

— По делу был проведен дополнительный анализ собранных доказательств. Тогда следователи решить еще раз рассмотреть на причастность к убийству близкое окружение женщины, — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Новосибирской области. — В марте 2019 года от оперативных служб поступила информация о том, что были установлены лица, возможно причастные к совершению данного преступления. Следствие по делу было возобновлено.

В ходе расследования удалось установить, что в декабре 2007 года, родственник потерпевшей женщины решил убить ее, чтобы завладеть квартирой.

Мужчина обратился к своему знакомому, предложив ему выступить в роли киллера за денежное вознаграждение около 500 тысяч рублей. Тогда знакомый нашел себе еще троих сообщников, и приступили к подготовке преступления. Они часто бывали возле дома жертвы, следили за ней, изучали ее маршрут передвижения и время выхода из квартиры.

После этого, 21 декабря 2007 года, четверо мужчин приехали к женщине домой, где в подъезде один из них несколько раз ударил ее ножом в грудь. Трое других остались на улице, чтобы следить за обстановкой. После этого мужчины скрылись с места преступления.

Заказчик убийства вскоре переехал жить на Алтай, где его и задержали. Трое непосредственных исполнителей преступления были задержаны и доставлены к следователю. Четвертый участник убийства, который и нанес женщине удары ножом, скончался в 2016 году от болезни.

Четырем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения, в зависимости от роли каждого, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 4 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. (Подстрекательство на совершение убийства, по найму).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU