Двое малышей играли: из-за детской шалости под Новосибирском сгорели 4 квартиры

СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-30T18:36:53+03:00

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В селе Кудрино Тогучинского района Новосибирской области на этой неделе произошел пожар, котором пострадал 8-квартирный жилой дом. В МЧС предполагают, что причиной случившегося могла стать обычная детская шалостью

— Достоверная причина произошедшего пожара еще устанавливается, но основная версия — это неосторожное обращение с огнем детей. Малыши 2 и 3 лет были оставлены дома одни, их мама совсем ненадолго вышла к соседке, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Спустя некоторое время, очевидцы происходящего заметили возгорание и вызвали пожарных. До того, как к месту случившегося прибыл первый расчет, из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, 7 из которых — дети.

В результате пожара никто не пострадал, однако огнем были повреждены 4 квартиры и крыша жилого дома.

Сотрудники спецслужб напоминают, что многие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая на сколько он может быть опасен на самом деле. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия и вредные привычки. Чаще всего, идеи приходят малышам в голову, когда они остаются дома одни. Поэтому необходимо обсуждать с детьми правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы ребенок знал номера телефонов вызова экстренных служб 101 или 112, а также мог назвать точный адрес вашего дома или позвать на помощь взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU