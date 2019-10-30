Новосибирских бизнесменов приглашают на VI Всероссийский форум легкой промышленности

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-30T13:11:39+03:00

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Уже через две недели, 12 ноября, состоится одно из самых важных мероприятий для многих российских фирм - VI Всероссийский форум легкой промышленности. И пусть самор мероприятие состоится в Иванове, поучаствовать в нем приглашают и новосибирских бизнесменов. Почему для сибиряков важно там побывать, объясняют в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

- Очень ценный момент: там пройдут практико-ориентированные секци, на которых можно будет пообщаться и обсудить важные вопросы с поставщиками оборудования, специалистами по автоматизации производств и цифровизации отрасли, представителями торговых сетей и интернет-площадок.

Еще один большой плюс: эксперты объяснят участникам, как внедрять маркировку своей продукции и что понравится потребителям. Считай, бесплатная бизнес-консультация.

Если и вы хотите присоединиться, то зарегистрировать можно до 12 ноября на сайте Программы развития конкурентоспособности текстильной и лёгкой промышленности www.rustekstile.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU