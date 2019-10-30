2019-10-30T11:55:10+03:00
Общество

Горбится и плохо говорит: новосибирец ушел в церковь и пропал

Его местонахождение остается неизвестным с 9 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшего мужчину в кофейной куртке. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут пропавшего мужчину в кофейной куртке. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 43-летнего Варова Андрея Юрьевича. Мужчина ушел в церковь утром 9 сентября и не вернулся. С того момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в кофейного цвета куртку, черный свитер, черные спортивные штаны, черную вязанную шапку и черно-белые кроссовки с цветными вставками.

Поисковики также сообщают, что в связи с особенностями здоровья мужчина плохо говорит, горбится, имеет неустойчивую походку и медицинская помощь может понадобиться ему в любой момент. Кроме того, пропадает мужчина уже не впервые, обычно это случается 1-2 раза в год. Как правило, в таких случаях полиция отвозит его в ПНД.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Андрей Юрьевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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