На плече череп с мечом: полиция ищет новосибирца с внешностью Шрека и Фантомаса
Полиция обращается за помощью к новосибирцам в розыске мужчины, подозреваемого в краже, совершенной в Ленинском районе Новосибирска.
— Отделом полиции №7 «Ленинский» разыскивается Александр Белоногов 1984 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей — кража, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что он подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.
Из особых примет отмечают, что у разыскиваемого имеется татуировка на левом предплечье в виде черепа с мечом.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Белоногова, либо о совершенных им преступлениях, просят обратиться в отдел полиции №7 «Ленинский» по телефонам: 232-64-70, 232-64-80 232-17-18. Конфиденциальность гарантируется.
Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что разыскиваемый мужчина похож на Фантомаса. Другие же считают, что он похож на персонажа популярного мультфильма — Шрека.
Справка: в уголовном мире татуировка с черепом означает принадлежность данного лица к воровскому званию, символ уголовников, стремящихся к власти. Татуировка череп пронзенный кинжалом, означает, что ее владелец поклялся отомстить работникам правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU