На плече череп с мечом: полиция ищет новосибирца с внешностью Шрека и Фантомаса

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-30T09:02:18+03:00

Мужчина подозревается в краже алкоголя из магазина. Фото: МВД по Новосибирской области.

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Полиция обращается за помощью к новосибирцам в розыске мужчины, подозреваемого в краже, совершенной в Ленинском районе Новосибирска.

— Отделом полиции №7 «Ленинский» разыскивается Александр Белоногов 1984 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей — кража, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что он подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Из особых примет отмечают, что у разыскиваемого имеется татуировка на левом предплечье в виде черепа с мечом.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Белоногова, либо о совершенных им преступлениях, просят обратиться в отдел полиции №7 «Ленинский» по телефонам: 232-64-70, 232-64-80 232-17-18. Конфиденциальность гарантируется.

Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что разыскиваемый мужчина похож на Фантомаса. Другие же считают, что он похож на персонажа популярного мультфильма — Шрека.

Справка: в уголовном мире татуировка с черепом означает принадлежность данного лица к воровскому званию, символ уголовников, стремящихся к власти. Татуировка череп пронзенный кинжалом, означает, что ее владелец поклялся отомстить работникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU