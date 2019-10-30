2019-10-30T06:25:48+03:00
Происшествия

«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге

Авария спровоцировала серьезный затор, который начинается от Димитровского моста
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
После аварии на дорогу из одного из грузовиков вылилась молочная продукция.После аварии на дорогу из одного из грузовиков вылилась молочная продукция.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Водитель грузовика сломал ногу в ДТП, которое произошло сегодня утром, 30 октября в Железнодорожном районе Новосибирска.

— Авария произошла в 6 часов утра на улице Фабричной. Водитель красного грузовика ехал в сторону площади инженера Будагова, на перекрестке со Спартака загорелся красный сигнал светофора, и он остановился. Водитель грузовика Hyundai, принадлежащего фермерскому хозяйству «Русское поле», не успел вовремя среагировать и врезался водительской стороной в автомобиль. После удара, из кузова виновника ДТП на дорогу пролилась молочная продукция, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В аварии пострадал один из водителей, его увезли на "Скорой". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии пострадал один из водителей, его увезли на "Скорой".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидца, водитель «Хендэ» получил перелом ноги, его увезли на «скорой помощи». Авария спровоцировала серьезный затор, который растянулся от Димитровского моста. Для того, чтобы растащить участников ДТП, инспекторам пришлось несколько часов ждать представителя фермерского хозяйства, пока он приедет к месту аварии из Каргата.

ДТП спровоцировало затор на дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП спровоцировало затор на дороге.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы
«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту
«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали
Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой
Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре
В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы
Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России
В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие
«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества
«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных