«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-30T06:25:48+03:00

После аварии на дорогу из одного из грузовиков вылилась молочная продукция. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Водитель грузовика сломал ногу в ДТП, которое произошло сегодня утром, 30 октября в Железнодорожном районе Новосибирска.

— Авария произошла в 6 часов утра на улице Фабричной. Водитель красного грузовика ехал в сторону площади инженера Будагова, на перекрестке со Спартака загорелся красный сигнал светофора, и он остановился. Водитель грузовика Hyundai, принадлежащего фермерскому хозяйству «Русское поле», не успел вовремя среагировать и врезался водительской стороной в автомобиль. После удара, из кузова виновника ДТП на дорогу пролилась молочная продукция, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В аварии пострадал один из водителей, его увезли на "Скорой".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидца, водитель «Хендэ» получил перелом ноги, его увезли на «скорой помощи». Авария спровоцировала серьезный затор, который растянулся от Димитровского моста. Для того, чтобы растащить участников ДТП, инспекторам пришлось несколько часов ждать представителя фермерского хозяйства, пока он приедет к месту аварии из Каргата.

ДТП спровоцировало затор на дороге.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU