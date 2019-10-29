2019-10-29T17:54:39+03:00
Происшествия

Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре

Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами
Алена КУЛЕШОВА
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В новосибирске автомобилист сбил 12-летнюю девочку. Фото: ГИБДД НовосибирскВ новосибирске автомобилист сбил 12-летнюю девочку. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Вечером 29 октября в Новосибирске произошла авария. Автомобилист за рулем иномарки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.

— В 18:40 25-летний мужчина на автомобиле «Nissan Qashqai» ехал по улице Добролюбова со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Панфиловцев, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков. — У дома № 233 в зоне пешеходного перехода он сбил 12-летнюю девочку.

Пострадавшая была госпитализирована. Фото: ГИБДД Новосибирск

Пострадавшая была госпитализирована. Фото: ГИБДД Новосибирск

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, уточняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Автоинспекция напоминает, что детям необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть наиболее видимыми для водителей. Автомобилистам, в свою очередь, необходимо не забывать снижать скорость перед пешеходным переходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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