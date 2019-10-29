Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-29T15:30:13+03:00

Захар не из тех, кто опускает руки. Он борется за жизнь, но ему надо немножко помочь. фото: save-life.ru

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Захару Бердянову 8 лет, у него острый лимфобластный лейкой. Диагноз поставили три года назад, все это время мальчик упорно борется с болезнью. Он сильный парень и в свои годы научился не падать духом. Захар любит рыбачить, а когда его отпускают с лечения домой, обязательно занимается дома с учителем. Врачи в больнице просят мальчика в свободное время общаться с другими детьми, которые тяжело переносят лечение. Мальчик очень активный, дружелюбный и общительный.

— Для продолжения химиотерапии Захару необходим препарат Цитарабин. На курсы лечения потребуется 50 флаконов. На данный момент этого препарата в России нет. К сожалению, заменить его другим нельзя, аналогов нет. Препарат есть в Казахстане. Стоимость лекарства на курс лечения, включая транспортировку, 40 000 рублей. Именно эту сумму нужно собрать быстро, чтобы вовремя начать лечение, — рассказывают в фонде «Защити жизнь».

Родители Захара сейчас тратят много средств на лечение и регулярные обследования, поэтому объявлен сбор. Мама Захара находится в декрете, папа лежит в больнице с сыном.

Если вы хотите помочь, то можете это сделать через благотворительный фонд.

Благотворительный фонд «Защити жизнь»

ИНН 5433176660

КПП 543301001

Р/сч 40703810344080020036

в Новосибирском отделении №8047

«Сибирского банка» СБ РФ

БИК 045004641

Кор/сч 30101810500000000641

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

ИСТОЧНИК KP.RU