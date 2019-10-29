В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-29T15:24:37+03:00

В Новосибирске произошла авария с участием двух автомобилей. Фото: ГИБДД Новосибирск

Пешеходы были доставлены в больницу с различными травмами

Изменить размер текста: A A

Днем 29 октября в Ленинском районе Новосибирска произошла авария. Автомобилист за рулем седана сбил несколько человек и улетел в столб.

— В 15:50 мужчина за рулем «Toyota Camry» двигался по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Геодезической, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков. — Ему навстречу двигался седан «Kia Rio» и начал поворот налево. От удара «Тойота» по инерции врезалась в световую опору, сбив по пути троих пешеходов: 20-летнюю девушку, а также мужчину и женщину 30-35 лет.

В результате ДТП "Тойота" врезалась в столб. Фото: ГИБДД Новосибирск

Пострадавшие в аварии пешеходы были доставлены в больницу с различными травмами. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Момент ДТП попал на видео, которое позже оказалось в сети. В комментариях под постом об аварии многие люди написали, что на данном перекрестке машины сталкиваются достаточно часто:

— Это проблемный перекресток, тут постоянно какие-то ДТП.

— В такую погоду лучше вообще не садится за руль, а передвигаться на транспорте.

— Столбы тоже хлипкие были, похоже, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU